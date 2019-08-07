Бишкек, 7 августа, 2019, 22:37 — ИА Регнум. Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов и губернатор Нарынской области Аманбай Кайыпов посетили золотой рудник «Солтон-Сары» и встретились с участниками митинга против деятельности китайской горнорудной компании Zhong Ji Mining Company. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Выслушав доводы протестующих, высокопоставленные чиновники приняли решение приостановить разработку золоторудного месторождения на месяц — до окончания разбирательств.

По словам полномочного представителя правительства в регионе, в настоящее время в Нарынском районе ситуация стабильная, никаких перекрытий автотрассы Бишкек — Торугарт нет, общественная безопасность находится под контролем правоохранительных органов.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что 5 августа 2019 года около 500 жителей сёл, расположенных неподалеку от месторождения «Солтон-Сары», устроили очередную акцию протеста и потребовали прекратить работы на золотом руднике.

Впоследствии между киргизстанцами и работниками китайской горнорудной компании, разрабатывающей рудник, произошел конфликт — они начали бросать друг в друга камни, а затем местные жители угнали спецтехнику и попытались с ее помощью выгнать китайцев. В результате нападения пострадали 39 китайских геологов.