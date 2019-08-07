Ташкент, 7 августа, 2019, 22:30 — ИА Регнум. Соглашение об экстрадиции и договор о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам между Афганистаном и Узбекистаном вступили в силу 7 августа, сообщает МИД Узбекистана.

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Ранее соглашение об экстрадиции было подписано 17 октября 2016 года, а договор о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам 5 декабря 2017 года.

«Соглашением об экстрадиции регламентируются условия экстрадиции лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, требования к документам, содержащим ходатайство об экстрадиции указанных лиц, условия и сроки временного ареста до направления официального ходатайства об экстрадиции», —говорится в сообщении.

Согласно положениям Договора о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории одного государства, пользуются на территории другого государства в отношении своих личных и имущественных прав такой же правовой защитой, как и собственные граждане данного государства.

«Документом регламентируются вопросы оказания правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, подсудности дел, а также порядок направления запросов для истребования документов, доказательств и проведения судебных процессов, признания и приведения в исполнение судебных решений», —сообщает МИД.

Внешнеполитическое ведомство Узбекистана отмечает, что договор послужит дальнейшему развитию правового сотрудничества по гражданским и семейным делам в целях обеспечения надежной защиты прав и законных интересов граждан, а также совершенствованию взаимодействия правоохранительных органов двух стран в вопросах предотвращения, расследования и судебного преследования преступности.