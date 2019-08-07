Воронеж, 7 августа, 2019, 22:26 — ИА Регнум. Следственное управление Следственного комитета официально сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении одного из руководителей регионального ГУ МВД по Воронежской области — по статье о получении взятки в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-службе ведомства 7 августа, бывший сотрудник полиции задержан, решается вопрос о мере пресечения.

Пресс-служба ГУ МВД России Полиция России

По версии следствия, в октябре 2018 — мае 2019 года подозреваемый получил от нижестоящего по должности сотрудника полиции взятку «в виде незаконного оказания услуг имущественного характера на сумму не менее 242 000 рублей».

На момент возбуждения уголовного дела оба сотрудника уволены из органов внутренних дел. ФСБ и следователи Следственного комитета провели обыски и допросили бывших сотрудников. Подозреваемый в получении взятки задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня, 7 августа, появилась информация о задержании бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Воронежской области, который в июле вышел на пенсию. По данным СМИ, ему инкриминировали взятку в виде работ на приусадебном участке.