Лондон, 7 августа, 2019, 22:26 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже отметки в $56 за баррель, свидетельствуют данные торгов 7 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По состоянию на 21:23 мск стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась на 5,12% к уровню открытия торгов — до $55,92 за баррель.

В последний раз стоимость барреля нефти данной марки находилась на такой отметке 4 января 2019 года.

Ранее сообщалось, что аналитики считают главным фактором снижения нефтяных цен эскалацию торговой войны между США и Китаем, которая угрожает замедлить глобальный спрос на нефть.