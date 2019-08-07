Идлиб, Сирия, 7 августа, 2019, 22:19 — ИА Регнум. Ситуация в Идлибе обостряется после отказа боевиков от перемирия, сообщил 7 августа на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Алексей Бакин.

Артиллерийский обстрел

По информации российского Центра, в Идлибской зоне деэскалации резко обостряется обстановка. После отказа боевиков соблюдать режим перемирия, введённый 2 августа, количество обстрелов заметно возросло.

«Резко обострилась обстановка в Идлибской зоне деэскалации. Командование действующих на ее территории группировок отказалось от соблюдения режима прекращения огня, введенного 2 августа», — сказал Алексей Бакин журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, за 6 августа российские наблюдатели зафиксировали 42 обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований.