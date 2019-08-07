Переговоры с КНДР возобновятся «через пару недель» — Помпео
Вашингтон, 7 августа, 2019, 22:10 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео обещает возобновление переговоров с Северной Кореей «через пару недель», 7 августа передает агентство Reuters.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Помпео
«Мы надеемся, что в ближайшие недели мы вернемся за стол переговоров. Мы планируем переговоры через пару недель», — сообщил Помпео журналистам в Вашингтоне.
Помпео отметил, что Соединенные Штаты не считают запуски ракет КНДР нарушением договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
«Когда мы начинали, там проводились ядерные испытания. Этого не произошло. Ракеты дальнего радиуса действия также не запускаются», — отметил Помпео.
Госсекретарь США надеется, что новые переговоры позволят «выполнить то, о чем оба лидера договорились еще в июне прошлого года в Сингапуре».
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