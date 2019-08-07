Москва, 7 августа, 2019, 22:07 — ИА Регнум. Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей авиакомпанию UTair, обязавшую жительницу Хабаровска приобрести 11 билетов для двух детей-инвалидов в феврале 2019 года. Об этом сообщили 7 августа в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Utair.ru

Как сообщил РИА Новости представитель ведомства, штраф в размере 50 тысяч рублей был назначен по административным статьям «Обман потребителей» и «Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации».

Кроме того, аналогичную сумму авиаперевизчику предписано выплатить за неисполнение требований прокурора.

Как передавало ИА REGNUM, авиакомпания UTair оказалась в центре скандала в феврале 2019 года после того, как обязала женщину — мать двоих семилетних близнецов выкупить 11 мест на рейс в Курган, где детям-инвалидам по квоте Минздрава должна была быть проведена операция в центре имени Илизарова. Средства на билеты семье пришлось собирать у родственников и знакомых.