Липецк, 7 августа, 2019, 22:06 — ИА Регнум. В Липецке со 2 сентября к занятиям приступят 82 тысячи школьников и воспитанников детских садов. Как сообщила пресс-служба мэрии, в новом учебном году будут работать 144 учреждения — 71 детский сад, 65 школ и восемь учреждений дополнительного образования.

ИА REGNUM Сочинение

Специальная комиссия проверяет 40 учреждений. Оценивается качество ремонта, наличие педагогов и меры по обеспечению безопасности. На подготовку к 2019−2020 учебному году выделено 133,4 млн рублей.

Дополнительно 22,7 млн рублей город выделил на реконструкцию спортивных сооружений в восьми образовательных учреждениях, 11 млн рублей — на асфальтовое покрытие на территории 13 учреждений, около 6,7 млн рублей — на видеонаблюдение, ограждения и ликвидацию опасных деревьев.