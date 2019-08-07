Сидней, Австралия, 7 августа, 2019, 22:02 — ИА Регнум. Генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг заявил, что покупка Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не помешает Турции остаться союзником альянса. Но при этом он выразил обеспокоенность этим решением турецкого руководства. Об этом Столтенберг заявил сегодня, 7 августа, во время выступления в Сиднее.

Владислав Осипов ИА REGNUM ЗРК С-400

Столтенберг подчеркнул, что, конечно, решение Турции купить у России С-400 — это национальное, суверенное решение. Но оно очень его беспокоит, так как для НАТО важна оперативная совместимость вооружений, и российские системы вооружения никогда не будут интегрированы в оборонные системы альянса.

Но при всем при этом Столтенберг уверен, что Анкара останется очень ценным и важным союзником военного блока НАТО.

«Вопрос С-400 — это серьёзный вопрос, но вклад Турции, её роль в НАТО намного глубже, чем вопрос С-400», — сказал генеральный секретарь Североатлантического альянса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США уже заявили, что намерены ввести санкции против Турции за то, что она купила у России С-400. В частности, Турция уже будет отлучена от американской программы F-35.