Пекин, 7 августа, 2019, 21:58 — ИА Регнум. Пол Уолкер, Алан Гринспен, Бен Бернанке, Джанет Йеллен — четверка последних глав Совета управляющих ФРС, занимавших эту должность перед нынешним председателем Джеромом Пауэллом, высказались за «сохранение независимости» ФРС и ее защиту от «краткосрочного политического давления», сообщает 7 августа Синьхуа.

Правление Федеральной резервной системы США. 1917

Показательно, что соответствующая статья, названная «Америке нужна независимая ФРС», опубликована в ключевом олигархическом издании The Wall-Street Journal, а её авторы более всего опасаются, что в рамках нынешних тенденций главы ФРС находятся под угрозой снятия с должности по «политическим мотивам».

Высокопоставленные авторы статьи спекулируют на том, что управление регуляторами со стороны государства ведет к долгосрочному ухудшению экономических показателей, включая высокую инфляцию и замедление экономического роста, и «подрывают общественное доверие» к ФРС.

В статье экс-глав ФРС спекулятивно утверждается, что Конгресс США в декабре 1913 года учредил ФРС как «независимое агентство, обладающее гарантиями от политических спекуляций».

По оценкам экспертов, текст направлен против Дональда Трампа, который обвиняется олигархами, стоящими во главе данного издания, в нарушении фундаментальных принципов глобального управлении в интересах владельцев крупнейших корпораций. Суть обвинений сводится к разрушению Трампом сложившейся системы глобального управления.