* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 7 августа, 2019, 21:19 — ИА Регнум. Президент Афганистана Ашраф Гани уверен, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не готово к миру, 7 августа передаёт агентство Reuters.

Террористы

«Продолжающиеся нападения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим.) указывают на то, что они не готовы к миру» , — заявил представитель президента Гани Седик Седикки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 7 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили теракт в Кабуле, в ходе которого погибли не менее 14 человек, ранения получили 145 человек. Большинство пострадавших — гражданские лица.

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