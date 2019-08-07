Вашингтон, 7 августа, 2019, 21:01 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп уверен, что отказ ФРС от быстрого снижения базовой ставки является ошибкой, но Федрезерв «слишком горд», чтобы это признавать, 7 июля передаёт агентство Reuters.

Kurtis Garbutt ФРС США

«Наша проблема в том, что Федрезерв слишком горд, чтобы признать свою ошибку… Они должны снижать тарифы сильнее и быстрее» , — заявил Трамп в «Твиттере».

Отметим, несмотря на заявление ФРС о снижении базовой процентной ставки, индексы Уолл-стрит падают с конца июля текущего года.

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