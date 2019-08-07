Ижевск, 7 августа, 2019, 20:48 — ИА Регнум. В Удмуртии с 9 по 23 августа состоятся суперфиналы 72-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и 69-го чемпионата России среди женщин. До 13 августа соревнования будут проходить в усадьбе Петра Чайковского в Воткинске, а с 13 августа — в Доме дружбы народов в Ижевске, сообщили ИА REGNUM в мэрии.

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Призовой фонд соревнований составит 10 млн рублей, мужской турнир — 6,5 млн рублей, женский — 3,5 млн рублей. Кроме того, победители мужского и женского турниров получат в подарок купе-кроссовер Renault Arkana.

В турнире примут участие 12 мужчин и 12 женщин.

ИА REGNUM напоминает, в 2019 году в Югре состоится чемпионат мира по шахматам. А в 2020 году — Всемирная шахматная Олимпиада в Ханты-Мансийске.