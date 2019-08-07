Сидней, Австралия, 7 августа, 2019, 20:42 — ИА Регнум. Вклад Турции и её роль в НАТО более важны, чем вопрос закупки Анкарой российских систем ПВО С-400, заявил 7 августа в Сиднее генсек НАТО Йенс Столтенберг.

NATO Йенс Столтенберг

По его словам, при этом альянс сильно обеспокоен последствиями принятия Турцией на вооружение зенитно-ракетных комплексов С-400.

«Решение Турции купить российские системы С-400 является национальным и суверенным решением, но я обеспокоен последствиями для НАТО в сфере оперативной совместимости вооружений», — сказал Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вашингтон и представители НАТО предприняли целый ряд усилий для того, чтобы сорвать реализацию сделки по закупке Турцией у России зенитно-ракетных систем С-400.