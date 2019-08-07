Москва, 7 августа, 2019, 20:17 — ИА Регнум. В Донбассе вновь могут начаться ожесточённые боевые действия. Такой прогноз сделал политолог Сергей Марков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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При этом вооружённые действия начнёт украинская сторона. На этот шаг её подталкивают из США, уверен эксперт.

«Насколько я понимаю, президент Украины Владимир Зеленский действительно хотел бы выйти в ситуацию на мир. Однако внешний центр управления хочет, чтобы Украина продолжала эту гражданскую войну. Поэтому Зеленский хочет пересесть с американского стула на европейский», — отметил Марков.

Однако предотвратить военную провокацию украинский лидер пока не в силах, считает политолог.

«К сожалению, вооруженные силы Украины не подчиняются президенту Зеленскому. Они подчиняются внешнему центру управления. Они, насколько я понимаю, получили приказ устроить большую грязную вооружённую провокацию. Именно поэтому и подтягивается тяжёлая техника», — заявил эксперт.