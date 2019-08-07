Мэр Великого Новгорода высказался о сносе легендарной бани на набережной
Великий Новгород, 7 августа, 2019, 20:10 — ИА Регнум. Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин на своей странице «ВКонтакте» сегодня, 7 августа, высказался о сносе бани на набережной Александра Невского и предложил неравнодушным сообща составить перечень объектов, которые нужно признать памятниками культурного наследия. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, по мнению градоначальника, это нужно сделать, «чтобы подобная ситуация впредь не повторилась».
Известие о сносе бани на набережной Александра Невского, по словам Бусурина, «стало для всех нас неприятной неожиданностью».
«У администрации города, действительно, нет полномочий по признанию зданий объектами культурного наследия, как нет и полномочий запретить собственнику распоряжаться своим имуществом. Поэтому всё, что мы смогли сделать, получив уведомление о сносе — сообщить в госинспекцию по охране культурного наследия и проследить, чтобы во время внезапного сноса здания никто не пострадал», — заявил Бусурин.
По словам мэра, сейчас, когда собственник будет получать разрешение на строительство нового здания, ему будут даны рекомендации сохранить «банный» профиль объекта, а также построить его «архитектурно близким к снесённому».
Предложения от горожан по потенциальным объектам культурного наследия в Великом Новгороде мэр намерен собирать в течение месяца, после чего их направят в областную инспекцию по охране культурного наследия для заключения экспертов и принятия решения.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «варварское уничтожение» здания бывшей бани на набережной Александра Невского в Великом Новгороде — снос начался 2 августа — вызвало широкий общественный резонанс среди горожан и обсуждалось 6 августа на заседании городской думы. Председатель комитета архитектуры и градостроительства администрации Великого Новгорода Евгений Жилин пояснил, что для остановки производства работ по сносу здания у чиновников мэрии не было никаких полномочий, так как и здание, и земля под ним — частная собственность. Им владеет ООО «Элис Люкс Медиа» из Челябинска, которое запланировало построить вместо этого объекта гостиницу.
Напомним, баня на набережной Александра Невского на правом берегу реки Волхов в Новгороде была построена по проекту архитектора Ильи Кушнира в 1937 году — здание было одним из немногих сооружений этого архитектора, переживших войну и сохранившихся до наших дней.
Добавим, что всего за несколько месяцев до уничтожения бани — в мае 2019 года — именем архитектора Кушнира назвали одну из новых улиц в Великом Новгороде.