Москва, 7 августа, 2019, 20:14 — ИА Регнум. Руководство Донецкой народной республики (ДНР) пытается предостеречь Киев от начала широкомасштабного военного наступления в Донбассе. Об этом при помощи телемоста заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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Также военнослужащий отметил, что в случае начала наступления украинских вооружённых формирований возможны большие потери среди мирного населения народной республики.

«Мы пытаемся предостеречь украинскую сторону от этих шагов. Мы будем вынуждены открыть контрбатарейный огонь и уничтожить те позиции, с которых обстреливается гражданское население», — сказал Басурин.