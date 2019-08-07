Москва, 7 августа, 2019, 20:06 — ИА Регнум. Украина готовится к нападению на Донецкую Народную Республику (ДНР). Об этом при помощи телемоста заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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Эти опасения связаны с перемещением украинских войск, отметил военнослужащий.

«Сегодня на позициях спрашивал наших бойцов, они подтвердили, что ночью слышали звуки тяжелой техники, которая приблизилась к нашей территории. Участились полёты беспилотных летательных аппаратов. Два беспилотника мы сбили. То, что происходит сейчас на юге, подтверждает, что Украина хочет начать боевые действия», — заявил представитель ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, посёлок Доломитное в ДНР был обстрелян из миномётов украинскими боевиками.