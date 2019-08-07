Москва, 7 августа, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Пробки на дорогах Москвы к вечеру 7 августа достигли семи из десяти баллов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

0532-2008 Пробки на дорогах

Согласно приведённым данным, заторы наблюдаются на основных транспортных магистралях столицы, включая Ленинградское, Пятницкое, Новорижское, Рублево-Успенское, Можайское, Боровское, Киевское, Калужское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское и Щелковское шоссе.

Движение затруднено также на севере, северо-западе, юго-западе и юго-востоке МКАД.

На Третьем транспортном кольце наблюдаются заторы в районах Красносельский, Сокольники, Мещанский, Марьина Роща, Беговой, Пресненский, Дорогомилово, Хамовники, Даниловский, Нижегородский, Лефортово.