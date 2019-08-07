Москва, 7 августа, 2019, 20:04 — ИА Регнум. Для урегулирования конфликта в Донбассе президенту Украины Владимиру Зеленскому следует выстраивать диалог не с Евросоюзом или США, а с Россией. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Леонид Калашников (КПРФ) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский

«Европа устала, США устали от этого. Зеленский не дурак и это понимает. Я всегда говорил украинцам, что если вы считаете, что ключи от конфликта лежат в России — позвоните Путину. И сейчас эти звонки начались», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Калашников высказал мнение, что звонки Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину способствуют урегулирования конфликта в Донбассе.