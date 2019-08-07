Цхинвал, 7 августа, 2019, 19:41 — ИА Регнум. Южная Осетия, ранее отправившая в государственную думу РФ просьбу признать геноцид осетинского народа в 1919—1920 годах Грузией, обратится с такой же целью к остальным признавшим ее странам, а также к ЕС и ООН, передает 7 августа слова президента республики Анатолия Бибилова РИА Новости.

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По словам Бибилова, соответсвующие заявления будут сделаны осенью — после того, как парламент Южной Осетии вернется из отпуска.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июле 2019 года парламент Южной Осетии постановил отправить в Госдуму РФ обращение о признании геноцида югоосетинского народа со стороны Грузии.