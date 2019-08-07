Киев, 7 августа, 2019, 19:32 — ИА Регнум. Украина неформально предложила Турции начать международные переговоры по разрешению ситуации с Крымом, в частности, создать переговорный формат, аналогичный «нормандскому» для Донбасса. Об этом 7 августа заявила в эфире одного из украинских телеканалов эксперт-международник Анна Шелест, ссылаясь на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Российский Крым

Эксперт заявила, что в последние месяцы слышала от турецких дипломатов, не под запись, что к ним уже обращалась украинская сторона относительно нового формата для Крыма.

«Речь идет о переговорном формате, подобном «нормандскому» для Донбасса, в который была бы привлечена Турция, и решался бы вопрос Крыма. Все это очень осторожно оценивают — и украинские эксперты, и турецкая сторона, потому что все видят, как российская сторона ведет себя в Донбассе. Все прекрасно понимают, что Крым — намного принципиальнее вопрос, чем Донбасс, для Москвы. Никто не хочет стать инструментом в руках политики Путина», — сказала Шелест.

Эксперт считает, что Турция заняла «принципиальную позицию» по Крыму, несмотря на якобы попытки Москвы «переманить» ее.

«В первую очередь нам важен сам факт, что Турция довольно четка и категорична в своей позиции. Российская Федерация хотела переманить её на свою сторону… Реакция Турции была очень категоричной и очень принципиальной. Это действительно важно», — подытожила Шелест.

Она считает, что в целом Киев и Анкара заинтересованы сотрудничать в вопросах Крыма, безопасности в Черноморском регионе, противодействия Кремлю и инвестирования в инфраструктурные проекты.

«Наша повестка дня с Турцией достаточно известна и открыта, тут нет каких-то скрытых тем. В последние годы у нас был диалог стратегического уровня, он выстраивался годами. Для нас наиболее важна поддержка Турции, в первую очередь в вопросе Крыма, вопросе безопасности в Черноморском регионе, противодействия Российской Федерации, вопросе крымских татар и это вопрос турецких инвестиций. Об этой теме также не стоит забывать, особенно про инфраструктурные проекты. Принимая во внимание, что президент Зеленский много говорит о необходимости инвестиций и развития инфраструктуры. Как раз Турция и есть та страна, которая готова инвестировать в Украину», — рассказала Шелест.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе визита в Анкару сегодня, 7 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении упростить поездки в Крым для крымско-татарской диаспоры, сейчас живущей в Турции.

«Мы понимаем, как важно для вас посещать родственников и Родину. В ближайшее время на законодательном уровне будет утверждено положение, которое упростит получение разрешения на посещение Крыма», — заявил Зеленский.