Менло-Парк, США, 7 августа, 2019, 19:29 — ИА Регнум. В работе социальной сети Instagrаm в среду, 7 августа, произошёл глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала Downdetector.

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Сообщения о неполадках от пользователей начали поступать около 18:00 мск. Большинство сообщивших о проблеме (73%) заявляют о сбоях при просмотре новостной ленты. Ещё порядка 20% не могут просматривать «Истории», у некоторых также наблюдаются проблемы с авторизацией.

Жалобы поступают главным образом от пользователей из США, а также ряда стран Европы, в том числе Великобритании, Франции, Германии.