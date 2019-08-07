Африн, Сирия, 7 августа, 2019, 19:25 — ИА Регнум. Сирийские курды заявляют, что в случае провала турецко-американских переговоров о «безопасной зоне» курдское ополчение готово начать «большую войну» с Турцией, 7 августа передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Курды

«Мы хотим политического решения и диалога. Но если региональные и международные усилия будут исчерпаны, мы окажемся в ситуации полномасштабного военного противостояния» , — заявил п редставитель курдской администрации на севере и востоке Сирии Бадран Джиа Курд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 7 августа после переговоров в Анкаре военные Турции заявили о согласии создать совместный с США координационный центр на севере Сирии.

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