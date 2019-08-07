Москва, 7 августа, 2019, 19:37 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия России вынесла окончательное решение по жалобам незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва. Об этом сообщил Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами в Москве.

Cikrf.ru Заседание Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

Согласно решению Центризбиркома, были отклонены жалобы на участие в выборах следующих кандидатов: Елены Русаковой, Александра Руденко, Любови Соболь, Дмитрия Гудкова. У них не хватило количества достоверных для регистрации подписей.

Напомним, ранее отклонить жалобы данных кандидатов рекомендовала рабочая группа ЦИК РФ по предварительному рассмотрению жалоб и заявлений по выборам в Московскую городскую думу.