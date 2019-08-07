Челябинск, 7 августа, 2019, 19:11 — ИА Регнум. В Челябинской области дети из многодетных малоимущих семей смогут рассчитывать на помощь с покупкой школьных принадлежностей. Также из бюджета помогут тем семьям, в которых растут дети-инвалиды.

На каждого ребёнка предусмотрено пособие в размере 1500 рублей. Всего в областном бюджете предусмотрено 50 млн.

Органы соцзащиты уже начали принимать от граждан документы для получения пособия. Закончится приём 31 октября.