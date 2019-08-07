Анкара, 7 августа, 2019, 19:05 — ИА Регнум. Турция завершила подготовку «безопасной зоны» на севере Сирии, однако начнет активные действия после согласования и совместно с силами США, 7 августа передает агентство Reuters.

Staff Sgt. Mikki Sprenkle Хулуси Акар

«Планирование, подготовка и размещение наших подразделений на местах завершены. Но мы заявляем, что хотим действовать вместе с нашим другом и союзником, Соединенными Штатами» , — сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар после переговоров с военными США в Анкаре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 7 августа представители США и Турции заявили, что в ходе трехдневных переговоров в Анкаре военные двух стран согласились создать совместный операционный центр на севере Сирии.

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