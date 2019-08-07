Малгобек, Ингушетия, 7 августа, 2019, 19:01 — ИА Регнум. В Ингушетии по факту вооруженного сопротивления сотрудникам правопорядка возбуждено уголовное дело. Главный его фигурант нейтрализован сегодня, 7 августа, в ходе спецоперации. Следствие установит все обстоятельства совершения преступления, которое квалифицируется статьей УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета по республике.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Как сообщалось ранее, 7 августа в селении Вознесенское Малгобекского района был введен режим контртеррористической операции. Решение республиканского оперативного штаба было принято на основании поступивших сведений о том, что в доме по улице Пионерской скрывается боевик.

Преступник оказал вооруженное сопротивление сотрудникам управления ФСБ России, которые проводили оперативно-разыскные мероприятия. Ответным огнем он был уничтожен. На месте боестолкновения были обнаружены самодельное взрывное устройство, гранаты, автоматическое оружие и боеприпасы к нему.

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Как сообщили в НАК, личность боевика в настоящее время установлена. По информации силовиков, он вербовал местных жителей в террористическую ячейку и планировал совершить теракт.