Екатеринбург, 7 августа, 2019, 18:54 — ИА Регнум. В аэропорту Екатеринбурга «Кольцово» вечером 7 августа было задержано несколько рейсов. Самолёты проверяли на предмет минирования, пишут СМИ.

Владислав Фальшивомонетчик Международный аэропорт «Кольцово»

Основанием для проверки стало сообщение о том, что один из самолётов якобы заминирован. При этом что именно это за самолёт, не уточняется.

По последним данным, анонимное сообщение оказалось ложным. Никаких взрывных устройств в самолётах не нашли.