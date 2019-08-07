В Калуге внесли изменения в городской бюджет
Калуга, 7 августа, 2019, 16:40 — ИА Регнум. В Калуге 7 августа состоялось внеочередное заседание Городской думы, где были внесены изменения в бюджет города. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, доходная часть бюджета возросла на 569,4 млн. рублей, кроме того производится перераспределение средств в рамках ранее утверждённых параметров.
586 миллионов рублей дополнительно выделяется на строительство автомобильной дороги от строящейся транспортной развязки на ПК106 объекта «Строительство объезда Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через р. Оку» до улицы Серафима Туликова». 25,2 млн. рублей выделяется на оплату выполненных работ по созданию скверов в микрорайонах Турынино и Терепец. 4,8 млн. рублей выделяется на создание, содержание и ремонт объектов благоустройства.
500 тысяч рублей будет направлено на укрепление материально-технической базы учреждений в сфере благоустройства. 20 миллионов рублей будет выделено на возмещение недополученных доходов за перевозку льготных категорий пассажиров в городском общественном транспорте. 4,6 млн. рублей выделяется на исполнение судебных решений по капитальному ремонту многоквартирных домов. На 302 тысячи рублей увеличивается финансирование реализации проектов инициативного бюджетирования.
Депутаты приняли решение обратиться с законодательной инициативой в Законодательное собрание Калужской области. Инициатива предусматривает внесение изменений в закон Калужской области «О создании административных комиссий» в части изменения численного состава административных комиссий городских округов Калужской области с 5−13 до 7−21 членов. Увеличение численного состава комиссий связано необходимостью включения в них представителей общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность на территории соответствующего муниципального образования. Это позволит организовать работу административных комиссий на значительных площадях контролируемых территорий, расширить спектр выявляемых правонарушений, а также охватить большее количество граждан для проведения разъяснительной работы в рамках административного законодательства.
Было принято решение установить мемориальную доску в честь почётного гражданина города Калуги, председателя Городского совета ветеранов Александра Унтилова на фасаде дома №74 по улице Ленина. Были присвоены наименования ряду вновь образованных улиц и переулков. В Калуге появятся 1-й и 2-й Певчие переулки, семь переулков Михаила Лермонтова, Ландшафтная улица, 1-й и 2-й Ландшафтные переулки, проезд Энтузиастов.
Также были одобрены сделки муниципальным унитарным предприятиям.
МУП «Калужские городские коммунальные электрические сети» согласованы сделки по выбору подрядчика для реконструкции сетей наружного освещения по улице Яновских на сумму 5,6 млн. рублей и на бульваре Энтузиастов на сумму 1 миллион 72 тысячи рублей.
МУП «Калугатеплосеть» согласованы сделки по разработке проектной документации по объекту «Техническое перевооружение существующей котельной по адресу ул. Пролетарская, д.125» на сумму 1 миллион 850 тысяч рублей и разработке проектной документации по объекту «Техническое перевооружение существующей котельной по адресу ул. Новослободская, д.25а» на сумму 1 миллион 20 тысяч рублей.
Также теплосети были согласованы сделки по покупке грузового самосвала на сумму 1,9 млн. рублей и передвижной аварийно-ремонтной мастерской на сумму 2,4 млн. рублей. В ходе часа контроля была рассмотрена информация о ходе реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды».
По состоянию на 6 августа 2019 года ремонтные работы завершены на восьми дорогах: улицах Полевая, Прончищева, Ольговка, Тарутинская, Зеленая, Молодёжная, Городенская и переулку Сельский. Работы по ремонту улицы Гурьянова и переулку О льговский планируется завершить до конца недели. Ведутся ремонтные работы ещё на 15 объектах, подрядчики не приступили к работам на улицах Ленина и Никитина.
Работы ведутся совместно с сетевыми организациями, в настоящее время ещё не завершена замена инженерных коммуникаций по улицам Плеханова, Рылеева, Никитина и Пухова. ГП «Калужский областной водоканал» в ходе реконструкции сетей принято решение убрать с проезжей части порядка 100 колодцев, часть из них будет перенесена на зелёную зону, а часть засыпана. На улице Гурьянова эти работы уже проведены, а по улицам Ленина, Никитина, Рылеева и Баженова ещё ведутся. Завершить работы на подземных коммуникациях планируется к 15 августа.
Как сообщил депутатам главный инженер ООО «Липецк Дорога» Заур Мамедов, к 20 августа планируется на всех объектах заменить бордюрные камни и уложить выравнивающий слой асфальта. Сроки укладки верхнего слоя будут зависеть от выполнения работ сетевых организаций на инженерных коммуникациях.
По мнению депутатов, подрядная организация оказалась не готова к таким масштабным ремонтным работам.
Депутат Андрей Линков отметил, что зачастую после фрезерования и демонтажа бордюрных камней улицы оставались в таком виде на несколько недель.
Вопрос будет находиться на контроле депутатского корпуса.
В рамках программы «Формирование современной городской среды» запланирован ремонт 60 дворовых территорий. В настоящее время в работе находятся 39 дворов, завершены работы на 11 дворовых территориях. К 11 августа планируется завершить благоустройство ещё семи дворовых территорий. По словам представителя подрядной организации, проведение работ осложняет наличие подземных коммуникаций, неблагоприятные погодные условия и маленькие площади ряда дворовых территорий, не позволяющие использовать специализированную технику.
Аналогичная ситуация сложилась и во дворе дома №40 по улице Степана Разина — подготовительные работы были проведены полтора месяца назад и больше рабочие во дворе не появлялись».
Заместитель директора подрядной организации ООО СПК «Век» Евгений Слабогузов заверил депутатов, что работы по укладке асфальта начнутся в ближайшее время и до 1 сентября будет завершён ремонт 80−90% дворов. Также на заседании обсуждался вопрос о мерах по устранению разрытий в ходе проведения ремонтных работ на дорогах города.
В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проводятся работы по замене 15 километров сетей водоснабжения и водотведения, кроме того, в ходе подготовки к отопительному сезону производится замена более 14 километров тепловых сетей.
В настоящее время на контроле управления городского хозяйства находится восстановление 128 мест разрытий. За срыв сроков производства земляных работ возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении ГП «Калугаоблводоканал» и МУП «Калугатеплосеть». Также было направлено несколько претензионных писем в связи с некачественным восстановлением мест разрытий.
Работы по приведению мест разрытий в нормативное состояние планируется завершить к 25 августа.