Калуга, 7 августа, 2019, 16:40 — ИА Регнум. В Калуге 7 августа состоялось внеочередное заседание Городской думы, где были внесены изменения в бюджет города. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, доходная часть бюджета возросла на 569,4 млн. рублей, кроме того производится перераспределение средств в рамках ранее утверждённых параметров.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге внесли изменения в городской бюджет

586 миллионов рублей дополнительно выделяется на строительство автомобильной дороги от строящейся транспортной развязки на ПК106 объекта «Строительство объезда Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через р. Оку» до улицы Серафима Туликова». 25,2 млн. рублей выделяется на оплату выполненных работ по созданию скверов в микрорайонах Турынино и Терепец. 4,8 млн. рублей выделяется на создание, содержание и ремонт объектов благоустройства.

500 тысяч рублей будет направлено на укрепление материально-технической базы учреждений в сфере благоустройства. 20 миллионов рублей будет выделено на возмещение недополученных доходов за перевозку льготных категорий пассажиров в городском общественном транспорте. 4,6 млн. рублей выделяется на исполнение судебных решений по капитальному ремонту многоквартирных домов. На 302 тысячи рублей увеличивается финансирование реализации проектов инициативного бюджетирования.

Депутаты приняли решение обратиться с законодательной инициативой в Законодательное собрание Калужской области. Инициатива предусматривает внесение изменений в закон Калужской области «О создании административных комиссий» в части изменения численного состава административных комиссий городских округов Калужской области с 5−13 до 7−21 членов. Увеличение численного состава комиссий связано необходимостью включения в них представителей общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность на территории соответствующего муниципального образования. Это позволит организовать работу административных комиссий на значительных площадях контролируемых территорий, расширить спектр выявляемых правонарушений, а также охватить большее количество граждан для проведения разъяснительной работы в рамках административного законодательства.

Было принято решение установить мемориальную доску в честь почётного гражданина города Калуги, председателя Городского совета ветеранов Александра Унтилова на фасаде дома №74 по улице Ленина. Были присвоены наименования ряду вновь образованных улиц и переулков. В Калуге появятся 1-й и 2-й Певчие переулки, семь переулков Михаила Лермонтова, Ландшафтная улица, 1-й и 2-й Ландшафтные переулки, проезд Энтузиастов.

Также были одобрены сделки муниципальным унитарным предприятиям.

МУП «Калужские городские коммунальные электрические сети» согласованы сделки по выбору подрядчика для реконструкции сетей наружного освещения по улице Яновских на сумму 5,6 млн. рублей и на бульваре Энтузиастов на сумму 1 миллион 72 тысячи рублей.

МУП «Калугатеплосеть» согласованы сделки по разработке проектной документации по объекту «Техническое перевооружение существующей котельной по адресу ул. Пролетарская, д.125» на сумму 1 миллион 850 тысяч рублей и разработке проектной документации по объекту «Техническое перевооружение существующей котельной по адресу ул. Новослободская, д.25а» на сумму 1 миллион 20 тысяч рублей.

Также теплосети были согласованы сделки по покупке грузового самосвала на сумму 1,9 млн. рублей и передвижной аварийно-ремонтной мастерской на сумму 2,4 млн. рублей. В ходе часа контроля была рассмотрена информация о ходе реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

По состоянию на 6 августа 2019 года ремонтные работы завершены на восьми дорогах: улицах Полевая, Прончищева, Ольговка, Тарутинская, Зеленая, Молодёжная, Городенская и переулку Сельский. Работы по ремонту улицы Гурьянова и переулку О льговский планируется завершить до конца недели. Ведутся ремонтные работы ещё на 15 объектах, подрядчики не приступили к работам на улицах Ленина и Никитина.

Работы ведутся совместно с сетевыми организациями, в настоящее время ещё не завершена замена инженерных коммуникаций по улицам Плеханова, Рылеева, Никитина и Пухова. ГП «Калужский областной водоканал» в ходе реконструкции сетей принято решение убрать с проезжей части порядка 100 колодцев, часть из них будет перенесена на зелёную зону, а часть засыпана. На улице Гурьянова эти работы уже проведены, а по улицам Ленина, Никитина, Рылеева и Баженова ещё ведутся. Завершить работы на подземных коммуникациях планируется к 15 августа.

Как сообщил депутатам главный инженер ООО «Липецк Дорога» Заур Мамедов, к 20 августа планируется на всех объектах заменить бордюрные камни и уложить выравнивающий слой асфальта. Сроки укладки верхнего слоя будут зависеть от выполнения работ сетевых организаций на инженерных коммуникациях.

«Темпы работ оставляют желать лучшего, — считает глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. — Идёт серьёзное отставание от графика, чтобы уложиться в заданные сроки подрядчикам придётся вести работы в высоком темпе, хотелось бы, чтобы при этом они не забывали о качестве. Управлению городского хозяйства необходимо тщательно контролировать работы по укладке асфальтового покрытия и установке бордюров, особое внимание нужно будет уделить примыканиям к проезжей части».

По мнению депутатов, подрядная организация оказалась не готова к таким масштабным ремонтным работам.

«Особое беспокойство вызывает ситуация с ремонтом дорог в центральной части города, — подчеркнул Александр Иванов. — Ведь там необходимо не просто уложить новый асфальт, но и установить несколько тысяч погонных метров бордюрного камня и заменить множество канализационных колодцев, это довольно сложный технологический процесс, для того чтобы успеть выполнить все работы в срок, подрядным организациям нужно привлечь в 3 — 4 раза больше работников чем сейчас».

Депутат Андрей Линков отметил, что зачастую после фрезерования и демонтажа бордюрных камней улицы оставались в таком виде на несколько недель.

«Ремонт ни одного объекта не был завершён в установленные сроки, — поддержал коллегу депутат Юрий Титков. — После фрезерования ни одна дорога не была сразу же закрыта выравнивающим слоем, есть ряд претензий и по качеству выполненных работ, в частности на улице Зелёной».

Вопрос будет находиться на контроле депутатского корпуса.

В рамках программы «Формирование современной городской среды» запланирован ремонт 60 дворовых территорий. В настоящее время в работе находятся 39 дворов, завершены работы на 11 дворовых территориях. К 11 августа планируется завершить благоустройство ещё семи дворовых территорий. По словам представителя подрядной организации, проведение работ осложняет наличие подземных коммуникаций, неблагоприятные погодные условия и маленькие площади ряда дворовых территорий, не позволяющие использовать специализированную технику.

«Во дворе дома № 17 по улице Вишневского асфальт был отфрезерован три недели назад, — сообщила депутат Марина Ставиская. — Всё это время двор засыпан щебёнкой, что причиняет серьёзные неудобства жителям, никаких работ во дворе в настоящее время не ведётся».

Аналогичная ситуация сложилась и во дворе дома №40 по улице Степана Разина — подготовительные работы были проведены полтора месяца назад и больше рабочие во дворе не появлялись».

Заместитель директора подрядной организации ООО СПК «Век» Евгений Слабогузов заверил депутатов, что работы по укладке асфальта начнутся в ближайшее время и до 1 сентября будет завершён ремонт 80−90% дворов. Также на заседании обсуждался вопрос о мерах по устранению разрытий в ходе проведения ремонтных работ на дорогах города.

В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проводятся работы по замене 15 километров сетей водоснабжения и водотведения, кроме того, в ходе подготовки к отопительному сезону производится замена более 14 километров тепловых сетей.

В настоящее время на контроле управления городского хозяйства находится восстановление 128 мест разрытий. За срыв сроков производства земляных работ возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении ГП «Калугаоблводоканал» и МУП «Калугатеплосеть». Также было направлено несколько претензионных писем в связи с некачественным восстановлением мест разрытий.

Работы по приведению мест разрытий в нормативное состояние планируется завершить к 25 августа.

«На многих объектах водоканал и теплосеть уже завершили работы по замене труб, но разрытия до сих по не ликвидированы, — констатировал Александр Иванов. — Необходимо ускорить темпы работ и там, где замена коммуникаций завершена, полностью восстановить плиточное и асфальтовое покрытие на тротуара х и проезжей части. Также необходимо ликвидировать многочисленные разрытия на дворовых территориях».