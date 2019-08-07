Челябинск, 7 августа, 2019, 18:45 — ИА Регнум. В Челябинской области назначена заместитель руководителя регионального УФАС. Ею стала Влада Ливочник, сообщает пресс-служба ведомства.

Fas.gov.ru Влада Ливончик

Назначена она 6 августа. Также чиновница будет возглавлять отдел контроля закупок для государственных и муниципальных нужд.

Отметим, руководителем этого отдела Влада Ливочник является с 2008 года. В ведомстве отмечают, что она успешно осуществляла контроль за за соблюдением законодательства в сфере контрактов. А в самом УФАС она работает с 1993 года.

За успехи на службе женщина имеет почётные грамоты, благодарность главы ФАС, а также медаль.