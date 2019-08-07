Тамбов, 7 августа, 2019, 18:00 — ИА Регнум. Тамбовская область за январь-июнь этого года произвела 251,5 тыс. тонн мяса во всех категориях хозяйств, что является пятым результатом в стране, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

ИА REGNUM На свиноферме

Росстат опубликовал данные о производстве мяса в регионах России за январь-июнь 2019 года. Тамбовская область за первые шесть месяцев 2019 года произвела 251,5 тыс. тонн мяса во всех категориях хозяйств, и это пятый результат в целом по стране.

По прогнозам, в этом году в регионе во всех категориях хозяйств планируется произвести мяса не меньше уровня прошлого года (более 550 тысяч тонн). А за счёт введения в строй новых мощностей в ближайшие годы область планирует значительно увеличить производственные показатели.

Так, в Тамбовской области идет строительство третьей очереди производства группы компаний «Русагро» — это свинокомплексы мощностью 65 тысяч тонн свинины в живом весе в год. Первый выпуск товарной продукции запланирован в этом году. Выход на проектную мощность ожидается в 2020 году.

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Еще на 30 тысяч тонн в год производство мяса предполагается увеличить за счет реализации нового инвестпроекта ООО «Тамбовская индейка». Строительство комплекса по производству и переработке мяса птицы уже началось. Ввод в эксплуатацию объектов планируется в марте 2021 года.

Объем инвестиций в агропромышленный комплекс региона ежегодно растет.

«Мы ставим перед собой амбициозные задачи, беремся за масштабные инвестиционные проекты и успешно реализуем их благодаря государственно-частному партнерству», — отмечает глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.