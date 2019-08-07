Москва, 7 августа, 2019, 17:32 — ИА Регнум. Градоначальник может своим распоряжением принять решение о включении отопления. Об этом заявили в Министерстве строительства и ЖКХ.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

«Любой мэр может распорядиться включить центральное отопление хоть летом. У нас есть муниципалитеты, где топят круглый год», — цитирует «Российская газета» пресс-службу Минстроя.

Требование о том, что среднесуточная температура в течение нескольких дней должна быть не выше восьми градусов и только тогда включат отопление, отменили, подчеркнули в министерстве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил депутатский запрос главе Минстроя Владимиру Якушеву с предложением включить отопление, например, в Москве.

Жители города жалуются на холод в квартирах. Как следует из ответа министерства, мэр Москвы Сергей Собянин мог принять решение о возобновлении отопительного сезона.