Симферополь, 7 августа, 2019, 17:07 — ИА Регнум. Новый единый подрядчик строительства и ремонта дорог в Крыму сможет привлекать местные дорожные компании в качестве субподрядчика, но всю ответственность будет нести самостоятельно. Об этом 7 августа заявил на выездном совещании глава РК Сергей Аксёнов.

Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым Сергей Аксёнов

«Никаких конкурсных процедур не надо будет, они в рамках финансирования сразу проект выполняют и работают. Это для всех нас снимет головную боль, не надо будет торговать, выяснять. Деньги довели — в момент доведения подрядчик сразу выходит на работу», — пояснил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, контракт с новым единственным исполнителем по всем видам дорожных работ на полуострове будет заключен с 2020 до 2024 года.

Об этом: В Крыму нашли единого подрядчика ремонта дорог