Киев, 7 августа, 2019, 16:57 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает 7 августа пресс-служба украинского лидера.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Париж, 17 июня 2019 года

Как отмечается, в ходе беседы Зеленский проинформировал Макрона о гибели четырёх украинских военнослужащих в результате обстрела в Донбассе, а также рассказал о «шагах, направленных на мирное урегулирование конфликта на востоке Украины, в частности о восстановлении инфраструктуры, обмене пленными».

Помимо этого, президент Украины проинформировал французского коллегу о своем последнем разговоре с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что призвал российскую сторону «к выполнению обязательств по прекращению огня, возвращению моряков и других пленных».

«Президент Украины призвал лидеров стран нормандской четвёрки срочно собраться для сохранения мирного процесса, согласования следующих шагов, направленных на окончательное разрешение конфликта», — говорится также в сообщении.

Напомним, накануне Владимир Зеленский выступил с инициативой о проведении встречи лидеров стран «нормандской четвёрки». Поводом для созыва встречи он назвал гибель четверых украинских военнослужащих в районе Павлополя в результате «обстрела из ручного противотанкового гранатомёта».

Ранее сегодня уже состоялся телефонный разговор Зеленского с Путиным. В ближайшее время украинский президент также рассчитывает поговорить по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.