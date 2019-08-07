Калуга, 7 августа, 2019, 16:24 — ИА Регнум. Ответственным мероприятием подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года является актуализация списков адресов домов, сообщили 7 августа корреспонденту ИА REGNUM в Калугастате.

V-2020.org Регистраторы уточнят количество проживающих по каждому адресу.

По информации ведомства, в августе-сентябре 2019 года эта работа будет проведена 344 регистраторами, которые приступят к работе во всех муниципальных образованиях Калужской области с 12 августа и завершат работу к 11 сентября. Регистраторы будут сверять наличие домов, строений и жилых помещений с фактически имеющимися на местности и указанными на карте. Участники переписи внесут уточнения в картографические материалы и уточнят количество проживающих по каждому адресу. Кроме того, они проверят наличие указателей с номерами домов и названиями улиц.

По итогам работы регистраторов будет получена информация о состоянии адресного хозяйства по каждому муниципальному образованию. Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года.