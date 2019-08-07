Санкт-Петербург, 7 августа, 2019, 16:20 — ИА Регнум. В сентябре 2019 года вновь состоится Санкт-Петербургский международный морской фестиваль. Он ежегодно проходит в Петропавловской крепости при поддержке Главного командования ВМФ России, Морского совета при правительстве Санкт-Петербурга и Центрального военно-морского музея.

Gov.spb.ru Дмитрий Шагин на Дне тельняшки в 2017 году

Сегодня, 7 августа, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства о предоставлении субсидии на подготовку и проведение фестиваля, сообщили в Смольном.

В рамках фестиваля отметят День российской тельняшки, которой в 2019 году исполнятся 145 лет.

«По традиции на мероприятии будет поднят флаг праздника с изображенной на нем тельняшкой. Флаг предоставит руководитель объединения «Митьки» Дмитрий Шагин», — отметили городские власти.

На фестивале будет организована концертная программа, пройдут мастер-классы и соревнования, будут работать интерактивные зоны.

Кроме того, пройдет торжественная церемония принятия присяги кадетов Морской школы.