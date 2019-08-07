Москва, 7 августа, 2019, 16:15 — ИА Регнум. Сирийская арабская армия захватила 7 августа 2019 года ключевой город на севере провинции Хама. Это город Заках. Заках — уже второй город, который перешел под контроль сирийских военных в течение последних 24 часов. Город занимала протурецкая группировка «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает новостной ресурс Al-Masdar News.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

После ночи интенсивных столкновений сирийская армия смогла вытеснить боевиков «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за пределы Закаха и заставила их отступить в близлежащие города Кафр-Зита и Аль-Латамна.

В результате этой операции сирийская армия теперь контролирует возвышенность над опорными пунктами группировки «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кафр-Зита и Аль-Латамна. Источник издания из сирийских военных считает, что город Аль-Латамна, скорее всего, падет следующим, если боевики не начнут быстрое контрнаступление, чтобы вернуть свою потерянную территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 6 августа 2019 года сирийская армия со второй попытки взяла штурмом город Арбин.