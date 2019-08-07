Липецк, 7 августа, 2019, 16:01 — ИА Регнум. В Липецкой области смертность от онкологических заболеваний по итогам пяти месяцев 2019 года превышает прогнозируемые показатели. Как передаёт ИА REGNUM, отчёт о состоянии онкологической помощи опубликовал региональный Росздравнадзор.

В онкологической клинике

С января по май 2019 года смертность от рака составила 194,4 чел. на 100 тысяч населения. Установленный на этот период показатель составлял 192,3 человека.

Чаще всего липчане погибают от рака трахеи, бронхов и лёгких, на втором и третьем месте — рак желудка и груди.