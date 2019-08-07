Киев, 7 августа, 2019, 15:56 — ИА Регнум. Пресс-службы президентов России и Украины в среду, 7 августа, опубликовали пресс-релизы о состоявшемся по инициативе украинской стороны телефонном разговоре Владимира Путина и Владимира Зеленского.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Два сообщения сошлись только в одном пункте — о «важности неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения», — эта фраза в обоих релизах повторяется дословно.

Остальные составляющие обоих сообщений показывают, что говорить о договоренностях не приходится. Путин подчеркнул, что украинская армия должна прекратить обстреливать города Донбасса — а Зеленский, по версии его пресс-службы, говорил о «ночных обстрелах» со стороны народных республик.

Но главное отличие — в другом. В Москве подчеркнули «исключительную важность последовательной реализации Минских договорённостей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса».

Зеленский в ответ «подчеркнул, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся, и для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины».

Другими словами, новые власти Украины устами Зеленского уже почти прямо заявили о том, что выполнять Минские соглашения (по которым изменения в Конституцию должны были быть приняты почти 4 года назад) они не собираются.

Стороны, по версии украинской стороны, «договорились» о встрече лидеров нормандской четверки (в Москве заявили, что такая перспектива лишь «обсуждалась»), обсудили возможность обмена «пленными» («удерживаемыми лицами») и т.д.

Но из отказа Киева выполнять Минские соглашения (на фоне отказа Москвы, Донецка и Луганска пересматривать эти соглашения или делать вид, что их не существует) следует, что полноценного примирения не будет.

Новая украинская власть во время предвыборной кампании обещала сделать всё, чтобы закончить войну, и, разумеется, обманула своих избирателей; война не закончена, и делать то единственное, что ее закончит, Киев не намерен.

Украинской власти не нужны поправки в Конституцию, не нужно возвращение нелояльных избирателей, не нужно возвращение этих регионов. Им нужны бесконечные переговоры при сохранении status quo — в надежде, что рано или поздно Москва или Донбасс дрогнут, и ради сохранения Западом точки давления на Россию.