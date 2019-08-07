Хараре, 7 августа, 2019, 16:21 — ИА Регнум. Представитель Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли обратился к международному сообществу с просьбой выделить $331 млн на помощь Зимбабве, об этом 7 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Harvey Barrison Зимбабве

Обращение было сделано во время пресс-конференции в столице государства, городе Хараре.

По его словам, в африканской стране наблюдается продолжительная засуха, в результате чего более трети населения страны нуждается в продовольственной помощи. Также отягчающим фактором являются последствия циклонов, а также экономический кризис, сказал он.

Напомним, когда-то Зимбабве считалась хлебной житницей Южной Африки, однако за последние два десятилетия ситуация в сельском хозяйстве значительно ухудшилась, что и привело к тяжелому продовольственному кризису.