Украина, 7 августа, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины задержала трёх боевиков ВСУ и одного сообщника, подозреваемых в торговле оружием. Об этом сообщили 7 августа в пресс-службе ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

По данным сотрудников спецслужб, операция по задержанию прошла возле города Северодонецк, что на временно подконтрольной Украине территории ЛНР. У подозреваемых изъяли 12 гранатомётов РПГ-22 и РПГ-26, 30 гранат РГД-5 и Ф-1 и почти 3 тыс. патронов.

В пресс-службе отметили, что за эту партию оружия задержанные якобы планировали выручить около 127 тыс. в рублёвом эквиваленте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одесской области в больнице взорвалась граната, погибли два человека.

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