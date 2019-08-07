Скандал в Прикамье: «столкновение интересов особенных детей и студентов»
Кунгур, Пермский край, 7 августа, 2019, 15:48 — ИА Регнум. В Кунгуре Пермского края, похоже, скандал в сфере образования набирает обороты. С закрытием аварийного здания коррекционной школы чиновники пытаются найти выход и предоставить помещение для детей с ограниченными возможностями, но их решения вызывают противодействие. Изначально упор делался на здание школы № 12, однако родители детей выразили недовольство по поводу соседства со здоровыми детьми. И вот новое решение — для учеников коррекционной школы предоставят здание многопрофильного техникума. Здесь взбунтовались студенты ссуза, сообщают СМИ.
Учащиеся Кунгурского многопрофильного техникума направили письмо уполномоченному по правам человека в Пермском крае Павлу Микову, где просят защитить их права, информирует «Эхо Москвы в Перми».
Планируется, что студентов переведут в здание Кунгурского сельскохозяйственного колледжа, однако он загружен и, скорее всего, обучение пришлых студентов будет вестись во вторую смену.
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При этом омбудсмен обратил внимание на то, что изначально в здании многопрофильного техникума чиновники просили 6−7 кабинетов для детей с ограниченными возможностями здоровья. Однако минобр края выразил иную позицию.
Он считает, что детей следует разместить в школе № 12. Однако родительское сообщество против такого решения. Ранее родители уже выразили свою позицию по данному вопросу.