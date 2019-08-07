Москва, 7 августа, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Планы видеофиксации автомобилей без полисов ОСАГО не новы, однако проблемы, препятствующие нормальной работе программы, по-прежнему остаются. Об этом 7 августа сообщил ИА REGNUM директор Московского правого центра «Вектор» Давид Мелконян.

Иван Шилов ИА REGNUM Страховка ОСАГО

Он заявил, что новой идею назвать нельзя, корнями она уходит в 2015 год, когда с инициативой выступили ГИБДД и «Российский союз автостраховщиков» (РСА), и весь 2018 год активно шло обсуждение.

«Изначально посыл был следующим: выявление автомобилистов без полиса ОСАГО, фиксирование, запрос из баз информации по правонарушителям (в течение 10 дней), направление им информационного письма о начислении штрафа (предварительно — в размере 800 рублей согласно ч. 2 ст. 12.37 КоАП, но планируется увеличение до 2000 рублей). Пилотный проект планировалось запустить в Москве, Казани, затем только распространить повсеместно», — рассказал Мелконян.

По его словам, на данный момент камеры нарушения фиксируют, но никаких штрафов на основании этих данных не назначают. Правонарушителю высылается письмо от столичного управления ГИБДД рекомендательного характера о необходимости оформления полиса. Если же он есть и допущена ошибка, автомобилист может обратиться в РСА для выяснения всех обстоятельств.

«Несмотря на частые переносы сроков запуска программы, некоторые проблемы в ней не устранили до сих пор. Основная из них — интегрирование двух баз данных вышеназванных инстанций (ГИБДД, касающейся автономеров, и РСА, касающейся актуальных полисов). Без того камеры просто не будут нормально функционировать. К слову, дело скорее не в технике (камерах, как таковых), а в программном обеспечении, ведь именно программа подключается к информационным базам, камера же только фиксирует автомобильный номер. У многих автомобилистов возник резонный вопрос о действиях госоргана в случае повторной фиксации нарушения. По предварительным данным, задвоения информации быть не должно, и фиксация происходит одноразово. Впрочем, опыт показывает, что данная схема может не работать (за превышение скорости, например, письма счастья приходят столько раз, сколько водитель был пойман камерами)», — отметил директор правового центра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве началось тестирование системы автоматической проверки наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер.