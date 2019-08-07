Москва, 7 августа, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Ставропольский край в последние годы привлекает к себе туристов, в том числе и из-за рубежа. Так, число гостей из зарубежья, в том числе из стран СНГ, США и Англии, выросло в десятки раз. Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 7 августа доложил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Stavregion.ru Владимир Владимиров

По его словам, в начале его карьеры на посту главы субъекта число иностранных туристов составляло 7300 человек. В настоящее время их 87 тысяч.

«Конечно же, страны СНГ превалируют, из стран СНГ, конечно же, Азербайджан превалирует, вне сомнения. Но сегодня Англия, сегодня Америка», — заявил Владимиров.

Он объяснил такое увеличение турпотока качеством сервиса, который оказывается гостям Кавминвод в последнее время.

«Англия, я сам удивлён, почему английские туристы поехали на Кавказ, в Минеральные Воды. И на самом деле те новые объекты, которые мы вводим, — мужики строят сразу «пять звёзд». То есть достойно, плюс программа «Городская среда», курортный сбор», — цитирует Владимирова пресс-служба президента РФ.

Он также отметил, что способствует повышению уровня услуг и курортный сбор, который в 2019 году увеличен до 300 млн рублей.

«В прошлом году собрали 184, а в этом году 300 миллионов. Это же всё вкладываем в инфраструктуру. На мой взгляд, совсем другие города уже сегодня становятся», — подчеркнул Владимиров.