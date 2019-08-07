Вашингтон, 7 августа, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Для того чтобы хорошо спать ночью, человеку необходимо сократить потребление никотина и алкоголя за четыре часа до сна, а вот количество кофеина можно и не снижать — его употребление никак не скажется на качестве сна. К таким неожиданным выводам пришли американские учёные, сообщает издание Healthline.

Натуральный кофе

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Исследование, опубликованное в журнале Sleep, проводилось специалистами из Флоридского Атлантического университета (FAU) совместно с коллегами из Гарвардского университета, Университета Эмори, медицинского центра Университета Миссисипи и национальных институтов здоровья. Всего в эксперименте приняли участие 785 человек.

Исследователи в течение 14 лет измеряли продолжительность их сна с помощью наручных часов, датчиков и ежедневных записей участников в дневники сна. Результаты показали, что около 40% участников употребляли кофеин хотя бы один раз за период наблюдений, что никак не сказалось на качестве их ночного отдыха.

«При этом мы не нашли какой-либо взаимосвязи между употреблением кофеина перед сном и расстройствами ночного отдыха», — отметила профессор из Флоридского Атлантического университета Кристин Спадола.

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«Как подтверждено в этом исследовании, кофеин на самом деле оказывает меньшее влияние на наш сон, чем многие люди об этом думают, — сказал сертифицированный клинический эксперт по здоровью и основатель Insomnia Coach Мартин Рид. — До тех пор, пока вы не начнёте пить кофе вёдрами непосредственно перед сном, кофеин вряд ли окажет серьезное негативное влияние на сон».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные из США пришли к выводу, что компоненты кофе снижают риск развития нейродегенеративных заболеваний. Учёные провели эксперименты на мышах с болезнью Паркинсона, которым добавляли в пищу кофеин, а также эйкозанил-5-гидрокситриптамид. Через некоторое время у них было обнаружено облегчение в поведенческих симптомах.