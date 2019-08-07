Киев, 7 августа, 2019, 15:31 — ИА Регнум. В пропрезидентской партии «Слуга народа» нет единства в вопросе выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.

Gov.ua Совещание с военным руководством

Об этом 7 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Эксперт констатировал, что в «Слуге народа» есть своя «партия войны» и своя «партия мира».

«Есть группа, которая вступает за более жесткую позицию относительно России — за военное, а не дипломатическое решение конфликта… А есть те, кто вступают за реализацию Минских соглашений и видят в этом эффективный выход из войны. Зеленскому придется делать выбор, когда заработает новая Рада и новый кабмин. До этого он будет тянуть время», — прогнозирует Карасев.

Он обратил внимание, что на сегодняшнем брифинге Зеленский и начальник генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак, несмотря на трагическую гибель четырех бойцов ВСУ, избегали жесткой риторики и жестких определений.

«Украинская сторона отреагировала спокойно, хотя и с тревогой и озабоченностью. Но не разжигала милитаристскую истерику, не разжигала воинственные лозунги. Это очень показательно, потому что предыдущая власть реагировала бы в этой ситуации по-другому. Она бы пыталась получить милитаристские бонусы. На сегодняшнем брифинге Хомчака и Зеленского этого не было. Они высказывались аккуратно, осторожно, понимая, что можно полностью сорвать это шаткое перемирие. Хомчак сказал, что это трагический, но локальный эпизод», — пояснил Карасев.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным после гибели в результате обстрела четверых украинских военнослужащих в Донбассе.

«Нам нужно срочно, в ближайшее время встретиться лидерами «нормандской четверки», посмотреть друг другу в глаза и прекратить эту войну… Все говорят о том, что хотят мира. Все об этом говорят, но кроме слов, мы должны двигаться очень быстрыми шагами», — подчеркнул Зеленский.

Хомчак в комментарии журналистам признал, что противник ВСУ резко снизил интенсивность обстрелов украинских позиций за последнее время, и есть единичные случаи, где обстрелы «иногда носят характер прицельных».

«Такой досадный случай у нас был вчера, когда погибло четверо наших военнослужащих… Это был выстрел из гранатомета, к которому была прикручена мина миномета калибра 82 мм. Она попала прямо в окоп, где военнослужащие ВСУ проводили инженерное оборудование своих позиций… Военнослужащие были готовы дать ответ, но по нашей развединформации, после обстрела противник покинул свою позицию», — сказал глава генштаба ВСУ.