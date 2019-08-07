Симферополь, 7 августа, 2019, 15:30 — ИА Регнум. Российская компания купила излюбленное место отдыха генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева — крымский пансионат «Глициния». Об этом 7 августа журналистам заявила министр имущественных и земельных отношений РК Анна Анюхина.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Пансионат «Глициния» продан за 1,2 млрд рублей, владельцем стала российская компания», — отметила министр.

Напомним, в конце июня 2019 года парламент Крыма добавил в план приватизации госимущества Керченский металлургический завод.

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