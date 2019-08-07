Луганск, 7 августа, 2019, 15:36 — ИА Регнум. В результате неосторожного обращения с боеприпасами один боевик 95-й бригады ВСУ получил тяжёлую травму руки, заявил 7 августа начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Рядовой Разаренко пытался поджечь дымовую шашку, чтобы разыграть своих сослуживцев, однако вместо ожидаемой дымовой завесы шашка взорвалась в руках военнослужащего», — рассказал он.

В результате потерпевший лишился трёх пальцев правой руки, добавил Осадчий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР назвали свою версию гибели четырёх боевиков ВСУ на юге республики — они получили смертельные ранения, разгружая противопехотные мины.

Читайте также: В ДНР озвучили свою версию гибели четырёх украинских силовиков