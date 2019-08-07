Ярославль, 7 августа, 2019, 15:25 — ИА Регнум. В Ярославль из Германии вернется список утраченной Ярославской (Печерской) иконы Божией Матери. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской епархии.

Yareparhia.ru Ярославская (Печерская) икона

Сама икона, точнее, фреска на стене церкви в нижнем ярусе звонницы бывшего Спасо-Преображенского монастыря была известна в городе до революции и считалась чудотворной. После изъятия зданий у церкви фреска была утрачена. Однако до революции с нее был сделан ряд списков. Один из них удалось обнаружить за рубежом.

«Возвращаемый список иконы был обнаружен в этом году именно в сам день ее памяти 27 мая в запасниках частной коллекции в Берлине. В краткие сроки удалось договориться о возвращении образа обратно в Россию. С помощью благотворителей икона будет доставлена в Ярославль и передана Ярославской епархии в день главного праздника Спасо-Преображенского монастыря — Преображения Господня», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской епархии.

Сейчас в бывших зданиях монастыря расположен Ярославский музей-заповедник, однако принято решение о передаче имущества церкви. Возвращаемая икона будет помещена в надвратном Свято-Введенском храме на территории музея и станет одной из его святынь.